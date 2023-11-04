RT в Telegram
Подпишись

Анчелотти заявил, что у Беллингема нет недостатков

Короткая ссылка
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о недостатках полузащитника команды Джуда Беллингема.
Анчелотти заявил, что у Беллингема нет недостатков
  • Gettyimages.ru

«Пока он не проявил каких-либо недостатков. Ему не нужно совершенствоваться, на таком высоком уровне главное — это постоянство. Его физическое развитие на высоком уровне», — цитирует Анчелотти Madrid Universal в соцсетях.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в третий раз подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить