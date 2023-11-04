Анчелотти заявил, что у Беллингема нет недостатков
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«Пока он не проявил каких-либо недостатков. Ему не нужно совершенствоваться, на таком высоком уровне главное — это постоянство. Его физическое развитие на высоком уровне», — цитирует Анчелотти Madrid Universal в соцсетях.
В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в третий раз подряд.