Анчелотти заявил, что у Беллингема нет недостатков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о недостатках полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Пока он не проявил каких-либо недостатков. Ему не нужно совершенствоваться, на таком высоком уровне главное — это постоянство. Его физическое развитие на высоком уровне», — цитирует Анчелотти Madrid Universal в соцсетях.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в третий раз подряд.