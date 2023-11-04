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New York Post: российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму

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Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение.
New York Post: российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму
  • Gettyimages.ru

Как сообщает New York Post, «Рейнджерс» вызвал из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд» канадского голкипера Луи Доминге, который станет запасным в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд».

Подробности травмы и сроки восстановления 27-летнего россиянина не уточняются.

В нынешнем сезоне вратарь провёл восемь игр, в которых отражал в среднем 91,3% бросков.

Встреча «синерубашечников» с «Миннесотой» состоится в субботу, 4 ноября.

Ранее сообщалось, что Шестёркин одержал 100 побед в НХЛ.

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