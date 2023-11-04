New York Post: российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму

Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение.

Как сообщает New York Post, «Рейнджерс» вызвал из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд» канадского голкипера Луи Доминге, который станет запасным в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд».

Подробности травмы и сроки восстановления 27-летнего россиянина не уточняются.

В нынешнем сезоне вратарь провёл восемь игр, в которых отражал в среднем 91,3% бросков.

Встреча «синерубашечников» с «Миннесотой» состоится в субботу, 4 ноября.

Ранее сообщалось, что Шестёркин одержал 100 побед в НХЛ.