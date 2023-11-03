Рыскин не видит ничего примечательного в противостоянии «Ростова» с ЦСКА

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу оценил принципиальность матчей с московским ЦСКА.

«Недавний матч с армейцами в чемпионате, когда упустили победу, добавляет принципиальности? Для меня — нет. Не понимаю, в чём здесь принципиальность. Для нас любой матч принципиален. Мы в каждой игре хотим побеждать», — сказал Рыскин «Матч ТВ».

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Ростов» получил в соперники ЦСКА. Первый матч пройдёт в Ростове 28 ноября, ответный — в Москве 12 марта.

Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе В, коллектив Владимира Федотова — первое в группе А.

Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.





