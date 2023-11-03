RT в Telegram
Подпишись

Рыскин не видит ничего примечательного в противостоянии «Ростова» с ЦСКА

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу оценил принципиальность матчей с московским ЦСКА.

«Недавний матч с армейцами в чемпионате, когда упустили победу, добавляет принципиальности? Для меня — нет. Не понимаю, в чём здесь принципиальность. Для нас любой матч принципиален. Мы в каждой игре хотим побеждать», — сказал Рыскин «Матч ТВ».

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Ростов» получил в соперники ЦСКА. Первый матч пройдёт в Ростове 28 ноября, ответный — в Москве 12 марта.

Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе В, коллектив Владимира Федотова — первое в группе А.

Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить