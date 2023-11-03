Махачев заявил, что пока Макгрегор не заслуживает провести поединок с ним

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о возможности проведения поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Бой с Макгрегором? Если он заслужит, вернётся, выиграет несколько боёв, то почему бы и нет? Я не считаю, что он заслуживает. Но если руководство скажет, то почему нет?» — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Чарльз Оливейра сообщил, что готовится к поединку с Махачевым.