Опоссум выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу
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Встреча на «Джонс Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Техасе проходила 2 ноября. Опоссум выбежал на поле в первой четверти. Сотрудникам стадиона удалось быстро поймать животное и унести его с поля.
Позднее эпизод разошёлся на мемы в социальных сетях.
Игра завершилась победой Техасского технологического университета со счётом 35:28.
Ранее сообщалось, что организаторы матча по американскому футболу NCAA попали в неприятную ситуацию.