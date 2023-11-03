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Опоссум выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу

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Выбежавший на поле опоссум прервал матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу между командами Техасского христианского университета и Техасского технологического университета.
Опоссум выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу
  • Gettyimages.ru
  • © leekris

Встреча на «Джонс Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Техасе проходила 2 ноября. Опоссум выбежал на поле в первой четверти. Сотрудникам стадиона удалось быстро поймать животное и унести его с поля.

Позднее эпизод разошёлся на мемы в социальных сетях.

Игра завершилась победой Техасского технологического университета со счётом 35:28.

Ранее сообщалось, что организаторы матча по американскому футболу NCAA попали в неприятную ситуацию.

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