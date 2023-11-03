Женщина впервые назначена резервным арбитром на матч АПЛ
Об этом сообщается на сайте АПЛ.
Таким образом, Уэлч стала первой женщиной, назначенной резервным арбитром на игру АПЛ.
В апреле 2021 года 39-летняя англичанка стала первой женщиной, отсудившей встречу четвёртого по силе дивизиона чемпионата Англии.
Матч «Фулхэм» — МЮ на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне состоится в субботу, 4 ноября, и начнётся в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Реал Мадрид» Зинедин Зидан может возглавить МЮ.