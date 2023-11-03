Состоялась жеребьёвка первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

В результате жеребьёвки московская «Родина» проведёт матч с екатеринбургским «Уралом», «Химки» сыграют с «Краснодаром», астраханский «Волгарь» встретится с грозненским «Ахматом», «СКА-Хабаровск» — с «Сочи».

В первом этапе четвертьфинала Пути регионов команды сыграют одну встречу.

Игры пройдут с 12 по 14 марта.

Ранее определились все участники плей-офф Путей РПЛ и регионов в Кубке России.