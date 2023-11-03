Состоялась жеребьёвка первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России
«Краснодар» сыграет с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России
В результате жеребьёвки московская «Родина» проведёт матч с екатеринбургским «Уралом», «Химки» сыграют с «Краснодаром», астраханский «Волгарь» встретится с грозненским «Ахматом», «СКА-Хабаровск» — с «Сочи».
В первом этапе четвертьфинала Пути регионов команды сыграют одну встречу.
Игры пройдут с 12 по 14 марта.
Ранее определились все участники плей-офф Путей РПЛ и регионов в Кубке России.