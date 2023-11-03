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Чесноков заявил, что Сафиуллин развалился в матче с Хачановым

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что у Романа Сафиуллина практически не было шансов на успех в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже с Кареном Хачановым.

«В первом и во втором сетах Сафиуллин цеплялся, показывал свои возможности, но в третьем он просто развалился. Карен сейчас находится в хорошей форме, он умеет играть на этих кортах, так что он заслуженно прошёл дальше», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, Хачанов «воодушевился, когда узнал, что против него будет играть Сафиуллин, а не Алькарас».

«Сегодня он играл здорово, на протяжении всего матча держал свою подачу», — добавил Чесноков.

Хачанов победил Сафиуллина (4:6, 6:4, 6:2) и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

В следующем туре россиянин сыграет со Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира составляет €5,77 млн.

Ранее стало известно, что Андрей Рублёв победил Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

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