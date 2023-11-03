Российские гребцы в ноябре проведут сбор в Азербайджане

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что не теряет надежды на поездку на летнюю Олимпиаду 2024 года.

«3 ноября спортсмены отправятся на первый заграничный сбор при подготовке к олимпийскому сезону. Есть потребность в гребле на воде, а в России сейчас провести такой сбор невозможно. Поэтому было принято решение ехать в Азербайджан», — цитирует Свирина ТАСС.

По его словам, основной состав сборной на следующий сезон уже определён. В команду попали порядка 20—22 человек.

«А наш резерв вчера начал тренировочное мероприятие в Бронницах», — добавил глава ФГСР.

Квалификационные соревнования на Игры-2024 в гребном спорте начались в сентябре. Сборная России, которая пока не завоевала ни одной лицензии, примет участие в олимпийском отборе на Европейской квалификационной регате в Сегеде (Венгрия). Состязания пройдут с 25 по 28 апреля.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что россиян не пустили на ЧМ по гребле под предлогом заботы о безопасности.