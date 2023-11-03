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Российские гребцы в ноябре проведут сбор в Азербайджане

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что не теряет надежды на поездку на летнюю Олимпиаду 2024 года.

«3 ноября спортсмены отправятся на первый заграничный сбор при подготовке к олимпийскому сезону. Есть потребность в гребле на воде, а в России сейчас провести такой сбор невозможно. Поэтому было принято решение ехать в Азербайджан», — цитирует Свирина ТАСС.

По его словам, основной состав сборной на следующий сезон уже определён. В команду попали порядка 20—22 человек.

«А наш резерв вчера начал тренировочное мероприятие в Бронницах», — добавил глава ФГСР.

Квалификационные соревнования на Игры-2024 в гребном спорте начались в сентябре. Сборная России, которая пока не завоевала ни одной лицензии, примет участие в олимпийском отборе на Европейской квалификационной регате в Сегеде (Венгрия). Состязания пройдут с 25 по 28 апреля.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что россиян не пустили на ЧМ по гребле под предлогом заботы о безопасности.

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