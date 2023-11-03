Литвинов признался, что философия футбола Карпина ему по душе

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов сообщил, что ему нравится работать под руководством главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Философия, которую он преподносит, мне по душе. В академии «Краснодара» я всегда играл низом, в комбинационный футбол. И в «Сочи» требования такие же, и у Валерия Георгиевича», — цитирует Литвинова Sport24.

По его словам, Карпин всегда давал понять, что футболисту можно ошибиться, а также играть не как он просит.

«Атмосфера у Карпина тоже понравилась. Мы работали, но тренер всё понимал: «Старайтесь выполнять требования, но обвинять вас никто ни в чём не будет», — добавил Литвинов.

Карпин вызвал 22-летнего Литвинова на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. Игрок попал в список из 49 футболистов.

Ранее Литвинов обвинил Александра Соболева в симуляциях в штрафной площадке.