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Литвинов признался, что философия футбола Карпина ему по душе

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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов сообщил, что ему нравится работать под руководством главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Философия, которую он преподносит, мне по душе. В академии «Краснодара» я всегда играл низом, в комбинационный футбол. И в «Сочи» требования такие же, и у Валерия Георгиевича», — цитирует Литвинова Sport24.

По его словам, Карпин всегда давал понять, что футболисту можно ошибиться, а также играть не как он просит.

«Атмосфера у Карпина тоже понравилась. Мы работали, но тренер всё понимал: «Старайтесь выполнять требования, но обвинять вас никто ни в чём не будет», — добавил Литвинов.

Карпин вызвал 22-летнего Литвинова на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. Игрок попал в список из 49 футболистов.

Ранее Литвинов обвинил Александра Соболева в симуляциях в штрафной площадке.

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