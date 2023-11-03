Есипенко обыграл Каймера и вышел в лидеры Grand Swiss 2023
21-летний российский шахматист играл белыми фигурами.
Есипенко, а также Видит Сантош Гуджрати из Индии, американец Фабиано Каруана и бельгиец Богдан-Даньел Дяк лидируют в турнире. Шахматисты набрали по шесть очков.
Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.
Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Юрием Кузубовым и россиянином Владиславом Артемьевым.