РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила запрет на «Рубин» на регистрацию новых игроков.

На официальном сайте организации сообщается, что РФС удовлетворил заявление тренера Олега Нечаева в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трудовому договору. Также клуб обязали выплатить тренеру проценты за нарушение сроков выплаты.

Запрет на регистрацию новичков может быть снят после исполнения всех обязательств перед Нечаевым.

Также палата РФС по разрешению споров частично удовлетворила заявление тренера Юрия Уткульбаева в отношении «Рубина». Палата признала, что «Рубин» расторг трудовой договор с тренером без уважительных причин и в одностороннем порядке.

Ранее «Локомотив» победил «Рубин» в матче Кубка России.