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Просветов оценил свой дебют за «Колорадо»

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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов оценил свой дебют в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Просветов оценил свой дебют за «Колорадо»
  • Gettyimages.ru

«Я был готов к игре. Я думал, что мой дебют произойдёт раньше, но что есть, то есть. Когда я буду нужен команде, я вновь буду готов играть», — цитирует Просветова пресс-служба клуба.

Сегодня команда одержала победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

Россиянин был признан третьей звездой матча. В своей дебютной игре голкипер отразил 28 бросков из 29 по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова помогла «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ.

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