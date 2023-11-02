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Джо Роган: Волкановски следует взять паузу

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Комментатор UFC Джо Роган посоветовал австралийцу Александеру Волкановски взять паузу после поражения от россиянина Ислама Махачева.

«Я не могу дождаться, когда он вернётся в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, тебе нужно отдохнуть, потому что он получил серьёзную травму. Ему следует немного отдохнуть», — сказал он в своём подкасте.

21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Чарльз Оливейра сообщил, что готовится к поединку с Махачевым.

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