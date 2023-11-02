Джо Роган: Волкановски следует взять паузу
«Я не могу дождаться, когда он вернётся в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, тебе нужно отдохнуть, потому что он получил серьёзную травму. Ему следует немного отдохнуть», — сказал он в своём подкасте.
21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее Чарльз Оливейра сообщил, что готовится к поединку с Махачевым.