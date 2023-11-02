Ветеран ЦСКА считает, что Файзуллаеву нужно работать над скоростью и физикой

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал своё мнение о полузащитнике команды Аббосбеке Файзуллаеве.

«Он невысокого роста, поэтому ему нужно играть на своих определённых качествах. У него есть дриблинг. Нужно также нарабатывать скорость, физику и удары. В таком случае он будет полезен команде», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В нынешнем сезоне игрок провёл 11 матчей за команду во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2026 года. Он был признан лучшим игроком ЦСКА в октябре.

Ранее Валерий Непомнящий не исключил, что Файзуллаев покинет ЦСКА зимой.