Бывший тренер сборной Армении: Сперцян перерос уровень РПЛ

Бывший главный тренер сборной по футболу Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну в скором времени стоит принять предложение от европейского клуба.

«Сейчас «Краснодар» идёт в лидерах, наверное, пока дёргаться никуда не нужно. Но чтобы ему стать ещё лучше, конечно, лучше перейти в один из европейских клубов», — сказал Минасян «РБ Спорту».

Он подчеркнул, что Сперцян — игрок хорошего уровня, который способен заиграть в Европе.

«Эдуард уже давно перерос РПЛ, это очевидно, ему нужно дальше прогрессировать», — добавил Минасян.

Сперцян в 15 матчах во всех турнирах сезона-2023/24 забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €15 млн. Контракт футболиста с «быками» истекает летом 2026 года.

Ранее Грач Хачатрян сообщил, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.