Бывший тренер сборной Армении: Сперцян перерос уровень РПЛ
«Сейчас «Краснодар» идёт в лидерах, наверное, пока дёргаться никуда не нужно. Но чтобы ему стать ещё лучше, конечно, лучше перейти в один из европейских клубов», — сказал Минасян «РБ Спорту».
Он подчеркнул, что Сперцян — игрок хорошего уровня, который способен заиграть в Европе.
«Эдуард уже давно перерос РПЛ, это очевидно, ему нужно дальше прогрессировать», — добавил Минасян.
Сперцян в 15 матчах во всех турнирах сезона-2023/24 забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €15 млн. Контракт футболиста с «быками» истекает летом 2026 года.
Ранее Грач Хачатрян сообщил, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.