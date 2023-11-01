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Нападающий «Вашингтона» Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы

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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы.
Нападающий «Вашингтона» Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы
  • Gettyimages.ru

«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмой, я решил взять некоторое время и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно правильно для моего здоровья», — приводит слова нападающего пресс-служба НХЛ.

Бэкстрём восстанавливался после травмы бедра. В 2022 году он перенёс операцию по восстановлению левого бедра, из-за чего пропустил часть сезона-2022/23.

Всего в НХЛ Никлас провёл 1105 матча, в которых набрал 1033 (271 + 762) очка. В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Барабанов пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы.

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