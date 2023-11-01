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DM: игроки МЮ считают, что подход тен Хага плохо влияет на моральный дух команды

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Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что жёсткий подход главного тренера Эрика тен Хага негативно влияет на моральный дух команды.
DM: игроки МЮ считают, что подход тен Хага плохо влияет на моральный дух команды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что за всё время работы тен Хаг решал ряд проблем в «безжалостной» манере.

Также его подход повлиял на ситуацию с Джейдоном Санчо. Напомним, что конфликт между футболистом и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом» в АПЛ. Наставник не поставил игрока в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тренера во лжи. Затем пост пропал, однако Санчо не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально.

Также из-за конфликта с тен Хагом команду зимой 2022-го покинул нападающий Криштиану Роналду.

Ранее Брэзил заявил, что тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед».

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