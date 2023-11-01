DM: игроки МЮ считают, что подход тен Хага плохо влияет на моральный дух команды

Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что жёсткий подход главного тренера Эрика тен Хага негативно влияет на моральный дух команды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что за всё время работы тен Хаг решал ряд проблем в «безжалостной» манере.

Также его подход повлиял на ситуацию с Джейдоном Санчо. Напомним, что конфликт между футболистом и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом» в АПЛ. Наставник не поставил игрока в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тренера во лжи. Затем пост пропал, однако Санчо не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально.

Также из-за конфликта с тен Хагом команду зимой 2022-го покинул нападающий Криштиану Роналду.

Ранее Брэзил заявил, что тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед».