DM: игроки МЮ считают, что подход тен Хага плохо влияет на моральный дух команды
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Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что за всё время работы тен Хаг решал ряд проблем в «безжалостной» манере.
Также его подход повлиял на ситуацию с Джейдоном Санчо. Напомним, что конфликт между футболистом и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом» в АПЛ. Наставник не поставил игрока в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тренера во лжи. Затем пост пропал, однако Санчо не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально.
Также из-за конфликта с тен Хагом команду зимой 2022-го покинул нападающий Криштиану Роналду.
Ранее Брэзил заявил, что тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед».