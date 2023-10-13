Брэзил заявил, что тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед»
«Игрок МЮ сказал, что они не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо — отличный парень», — цитирует Брэзила talkSPORT.
Напомним, что конфликт между футболистом Санчо и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил игрока в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тренера во лжи. Затем пост пропал, однако Санчо не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально.
Также из-за конфликта с тен Хагом команду зимой 2022-го покинул нападающий Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду.