Брэзил заявил, что тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил рассказал об отношении игроков команды к главному тренеру Эрику тен Хагу.

«Игрок МЮ сказал, что они не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо — отличный парень», — цитирует Брэзила talkSPORT.

Напомним, что конфликт между футболистом Санчо и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил игрока в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тренера во лжи. Затем пост пропал, однако Санчо не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально.

Также из-за конфликта с тен Хагом команду зимой 2022-го покинул нападающий Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду.