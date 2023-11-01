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Защитник «Крыльев» Костанца уверен, что Осинькин привёл бы «Спартак» к чемпионству

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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказал мнение касательно главного тренера самарской команды Игоря Осинькина в «Спартаке».
Защитник «Крыльев» Костанца уверен, что Осинькин привёл бы «Спартак» к чемпионству
  • РИА Новости

«Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Он помогает всем развиваться. Мог бы сделать «Спартак» чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом», — приводит слова Костанцы Sport24.

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 1:1.

У «Крыльев» гол забил Бенхамин Гарре. В составе «Оренбурга» отличился Матиас Перес.

«Оренбург» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 22 очка и третья позиция.

Ранее Осинькин высказал мнение о поражении своей команды от «Зенита» в Кубке России.

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