Осинькин: «Крылья» не были мотивированы в матче Кубка России с «Зенитом»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Мы были немотивированными в плане очков и места в таблице, но настраивались на борьбу и хорошую игру. Надеялись на ничью, но смазали концовку. Не получился этот Кубок, в концовке ещё раз убедились в этом», — цитирует Осинькина РИА Новости.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Иван Сергеев.
Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.