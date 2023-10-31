Осинькин: «Крылья» не были мотивированы в матче Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о поражении своей команды от «Зенита» в Кубке России.

«Мы были немотивированными в плане очков и места в таблице, но настраивались на борьбу и хорошую игру. Надеялись на ничью, но смазали концовку. Не получился этот Кубок, в концовке ещё раз убедились в этом», — цитирует Осинькина РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.