Маррей: матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня

Британский теннисист Энди Маррей высказался о матче с участием российского теннисиста Даниила Медведева и болгарина Григора Димитрова.

«Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Великолепный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые прекрасно двигаются», — написал Маррей в социальных сетях.

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.

В следующем круге Димитров сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).

Ранее стало известно, что Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.