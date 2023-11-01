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Маррей: матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня

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Британский теннисист Энди Маррей высказался о матче с участием российского теннисиста Даниила Медведева и болгарина Григора Димитрова.
Маррей: матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня
  • Gettyimages.ru

«Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Великолепный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые прекрасно двигаются», — написал Маррей в социальных сетях.

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.

В следующем круге Димитров сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).

Ранее стало известно, что Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

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