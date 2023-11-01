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UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам

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Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил 36 россиянам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам
  • Gettyimages.ru

При этом UCI отказал в получении нейтрального статуса трём россиянам — Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой и Марии Новолодской, сообщает ТАСС.

28 марта исполком Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Савелия Лаптева на выступления в нейтральном статусе.

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