RT в Telegram
Подпишись

Корнеев считает, что «Крылья» в нынешнем сезоне сделали акцент на РПЛ, а не на Кубок

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал вылет «Крыльев Советов» из Кубка России по футболу.
Корнеев считает, что «Крылья» в нынешнем сезоне сделали акцент на РПЛ, а не на Кубок
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Посмотрите, сколько пропустили «Крылья» в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Пожертвовали ли Кубком? Это называется ротация», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Накануне «Крылья» потерпели поражение от «Зенита» в Кубке России. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить