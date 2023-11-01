Корнеев считает, что «Крылья» в нынешнем сезоне сделали акцент на РПЛ, а не на Кубок
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«Посмотрите, сколько пропустили «Крылья» в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Пожертвовали ли Кубком? Это называется ротация», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Накануне «Крылья» потерпели поражение от «Зенита» в Кубке России. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль.