Корнеев считает, что «Крылья» в нынешнем сезоне сделали акцент на РПЛ, а не на Кубок

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал вылет «Крыльев Советов» из Кубка России по футболу.

«Посмотрите, сколько пропустили «Крылья» в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Пожертвовали ли Кубком? Это называется ротация», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Накануне «Крылья» потерпели поражение от «Зенита» в Кубке России. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль.