Аспинэлл — о бое против Павловича: мне нравится всё в этом поединке

Английский боец UFC Том Аспинэлл высказался о поединке с россиянином Сергеем Павловичем на UFC 295.

«Мне нравится всё в этом бою. Чувствую, что всё произошло в нужное время, и да, я готов идти. Как личность я ощущаю себя готовым драться с кем угодно в любое время, и я это доказал. В UFC знают, что я никогда не отказывался от боя», — сказал Аспинэлл в интервью TNT Sports Argentina.

Поединок Павловича с Аспинэллом состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.