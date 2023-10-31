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Ловрен: в «Зените» моё будущее было неопределённо

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Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему принял решение перейти в «Лион».

«В «Зените» контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Это футбол, такое случается. Что меня побудило к переходу? Просто хотел быть уверенным в будущем. В «Зените» будущее было неопределённо», — сказал Ловрен в интервью YouTube-каналу Владимира Колоса.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020-го по 2022 год. Всего на его счету 63 игры в составе сине-бело-голубых, три мяча и столько же результативных передач.

Ранее Ловрен рассказал, что в России ему запомнились природа и баня.

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