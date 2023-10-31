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Ловрен рассказал, что в России ему запомнились природа и баня

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Защитник «Лиона» Деян Ловрен, выступавший за «Зенит», сравнил Россию и Францию.
Ловрен рассказал, что в России ему запомнились природа и баня
  • globallookpress.com
  • © Panoramic / Keystone Press Agency

«Во Франции лучше хлеб. Без обид, Россия. Ещё вино лучше. И погода. Но зато в России круче природа. Гораздо больше зелени. Лучше супы. И баня!» — сказал Ловрен на YouTube-канале Владимира Колоса.

Ловрен играл за «Зенит» с 2020-го по 2022 год. Всего за команду он сыграл в 63 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались ограбить дом экс-защитника «Зенита» Ловрена.

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