Отец Большунова рассказал о прилёте снаряда во двор его дома в Брянской области

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов рассказал о том, как снаряд упал во дворе его дома в Брянской области.

«Мы сейчас живём в Брянской области, но в другом месте. Жить в Подывотье на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти», — приводит слова Большунова-старшего «Чемпионат».

По его словам, после прилёта снаряда повредило переднюю часть дома.

«Я подшаманил, закрыл фронтоны. А что ещё остаётся?» — сказал он.

Большунов-младший является трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам.

Ранее норвежский лыжник Свен Нортуга обвинил Большунова во лжи.