Отец Большунова рассказал о прилёте снаряда во двор его дома в Брянской области
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«Мы сейчас живём в Брянской области, но в другом месте. Жить в Подывотье на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти», — приводит слова Большунова-старшего «Чемпионат».
По его словам, после прилёта снаряда повредило переднюю часть дома.
«Я подшаманил, закрыл фронтоны. А что ещё остаётся?» — сказал он.
Большунов-младший является трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам.
Ранее норвежский лыжник Свен Нортуга обвинил Большунова во лжи.