Брат Нортуга обвинил Большунова во лжи
- РИА Новости
«Я действительно думаю, что он врал. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — приводит слова лыжника Nettavisen.
В коллекции 26-летнего Большунова, помимо трёх золотых медалей Олимпиады, есть победа на чемпионате мира, два золота Кубка мира и две победы в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».
30 сентября стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.
Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.
Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.