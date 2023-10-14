Брат Нортуга обвинил Большунова во лжи

Лыжник Свен Нортуг, брат Петтера Нортуга, выразил сомнение в словах олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Я действительно думаю, что он врал. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — приводит слова лыжника Nettavisen.

В коллекции 26-летнего Большунова, помимо трёх золотых медалей Олимпиады, есть победа на чемпионате мира, два золота Кубка мира и две победы в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».

30 сентября стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.