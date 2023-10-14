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Брат Нортуга обвинил Большунова во лжи

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Лыжник Свен Нортуг, брат Петтера Нортуга, выразил сомнение в словах олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Брат Нортуга обвинил Большунова во лжи
  • РИА Новости

«Я действительно думаю, что он врал. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — приводит слова лыжника Nettavisen.

В коллекции 26-летнего Большунова, помимо трёх золотых медалей Олимпиады, есть победа на чемпионате мира, два золота Кубка мира и две победы в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».

30 сентября стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.

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