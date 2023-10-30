Опубликован текст письма Ласицкене украинке Магучих

Стало известно содержание письма олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене украинке Ярославе Магучих, отправленное после чемпионата мира 2022 года.

«Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что моё «как вы там?» ещё больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена: никакое моё слово не облегчит ваши переживания и страдания», — цитирует слова россиянки из письма Sports.

Она также заявила, что не оправдывает себя, но хочет, чтобы коллега смогла понять её. При этом Ласицкене заявила, что «молчание — не равно согласие».

После завоевания бронзовой медали в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Магучих обнялась с Ласицкене, которая выиграла золотую медаль. Украинская легкоатлетка подверглась критике за фотографию с россиянкой.

Ранее сообщалось, что Магучих рассказала о поддержке Ласицкене.