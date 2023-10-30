Леонова считает Браунинга выдающимся фигуристом

Тренер Елена Леонова назвала выдающегося, по её мнению, фигуриста.

«Курт Браунинг. Он, согласитесь, совершенно выдающийся спортсмен. И вовсе не из-за четырёх побед на чемпионатах мира. А были ещё Гари Биком, Сурия Бонали, которые не стали олимпийскими чемпионами, но их так или иначе помнят в фигурном катании все. Это уникальные личности, которые создавали историю нашего вида спорта. А вот из тех, кто выступает на международной арене сейчас, я назову, пожалуй, одно имя — Малинин», — сказала тренер в интервью RT.

Ранее Леонова заявила, что решение о возвращении в Россию из США созрело после пандемии.