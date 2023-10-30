Леонова заявила, что решение о возвращении в Россию из США созрело после пандемии

Тренер Елена Леонова рассказала, почему они с мужем Андреем Хвалько решили вернуться из США в Россию.

«Надо было что-то делать с теми немногими детьми, которые остались в группе, плюс платить по счетам за кучу всего. Пока мы сидели на карантине, государство сильно помогало, надо отдать должное. Андрей тогда сказал: «Мы ещё эти времена будем добрым словом вспоминать».

Действительно, когда вышли и начали мотаться по каткам, всё стало гораздо более жёстко. Самое страшное, что фигуристам не разрешали снимать маски, когда они катались. Я видела, как моя дочь задыхается, кашляет без конца, но едва маска сползала вниз, тут же прибегал менеджер и кричал: «Она сейчас всех заразит!»

В общем, в конце августа, когда наш основной каток был ещё закрыт, я повезла детей в Москву. Через пару месяцев мы вернулись обратно в Мэриленд, и тут мне позвонила Нина Михайловна Мозер: «Лена, у меня уезжают тренеры, но остаётся группа», — сказала тренер в интервью RT.

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