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Леонова: ледовые шоу — это отличная возможность раскрыть фигуристов

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Тренер Елена Леонова рассказала, как участие в ледовых шоу помогает спортсменам привыкнуть к выступлениям на публике.
Леонова: ледовые шоу — это отличная возможность раскрыть фигуристов
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Я вообще считаю шоу отличной возможностью раскрыть себя, привыкнуть к публике, свету, сценическому искусству. Кроме того, они дают прекрасную возможность увидеть, как рядом работают профессионалы высокого уровня, как они отдаются этому. Сейчас вообще проводится очень много различных показательных выступлений — и это хорошо. Во-первых, спортсменов надо чем-то дополнительно мотивировать. Во-вторых, многие не попадают на турниры такого уровня, как Гран-при, а надо где-то учиться выступать. Но, если у нас возникает какой-то проект, мы с Андреем (Хвалько) всегда стараемся тоже туда поехать. Так я могу контролировать, кто как тренируется между выступлениями, кто как проводит досуг. Постоянно напоминаю: ребята, мы в первую очередь спортсмены. Говорю это и продюсерам, которые нас приглашают», — сказала она в интервью RT.

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