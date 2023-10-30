Алдонин считает, что ЦСКА обязан пользоваться осечками конкурентов в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, вернулись ли армейцы в гонку за золотые медали после своей победы над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложно судить, вернулся ли ЦСКА в гонку за чемпионство после победы над «Краснодаром», но в любом случае команде надо и дальше набирать свои очки. Сейчас оступаются абсолютно все и стоит пользоваться возможностями. Тем не менее не нужно завышать своих ожиданий в отношении команды — у армейцев по-прежнему есть проблемы с составом и травмами», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко ответил на вопрос, какое влияние окажет на команду первое поражение в этом сезоне РПЛ от ЦСКА.