RT в Telegram
Подпишись

Алдонин считает, что ЦСКА обязан пользоваться осечками конкурентов в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, вернулись ли армейцы в гонку за золотые медали после своей победы над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Алдонин считает, что ЦСКА обязан пользоваться осечками конкурентов в РПЛ
  • РИА Новости

«Сложно судить, вернулся ли ЦСКА в гонку за чемпионство после победы над «Краснодаром», но в любом случае команде надо и дальше набирать свои очки. Сейчас оступаются абсолютно все и стоит пользоваться возможностями. Тем не менее не нужно завышать своих ожиданий в отношении команды — у армейцев по-прежнему есть проблемы с составом и травмами», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко ответил на вопрос, какое влияние окажет на команду первое поражение в этом сезоне РПЛ от ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить