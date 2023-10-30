51-летняя конькобежка Пехштайн попала в состав сборной Германии на Кубок мира

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн вошла в состав национальной команды на Кубок мира сезона-2023/24.

Как сообщается на странице Ассоциации конькобежного спорта Германии в социальных сетях, 51-летняя немка выступит на дистанции 5000 м.

28 октября Пехштайн победила на чемпионате Германии, став первой на дистанции 5000 м.

Конькобежка является пятикратной чемпионкой Олимпийских игр.

Ранее узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о намерении попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.