16 российских дзюдоистов выступят на чемпионате Европы в Монпелье

В пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР) заявили, что на чемпионате Европы в Монпелье (Франция) примут участие шестнадцать россиян.

Как сообщили в ФДР РИА Новостям, в состав мужской команды вошли Гамзат Заирбеков и Рамазан Абдулаев (оба — до 60 кг), Мурад Чопанов и Яго Абуладзе (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Женскую команду на предстоящем турнире представят Сабина Гилязова и Кристина Дудина (обе — до 48 кг), Ксения Галицкая и Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Турнир, на котором российские дзюдоисты выступят в нейтральном статусе, пройдёт с 3 по 5 ноября.

Ранее Европейский союз дзюдо отверг обвинения в допуске России к чемпионату Европы.