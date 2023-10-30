Соболенко назвала неуважением качество корта на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала качество корта на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Канкуне (Мексика).

«Это новый уровень неуважения к теннисистам от WTA. Порой мне кажется, что двигаться по этому корту опасно», — приводит слова Соболенко на странице в социальной сети X The Tennis Letter.

По мнению теннисистки, на турнире такого высокого уровня условия должны быть лучше.

«От Итогового турнира я жду другого уровня. Но спасибо за это испытание, которое проверит, как быстро я адаптируюсь к условиям», — сказала она.

Итоговый турнир WTA начался 29 октября и продлится до 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Соболенко победила на старте Итогового турнира WTA.