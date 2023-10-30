Моуринью раскритиковал Серию A после поражения «Ромы» от «Интера»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от миланского «Интера» в матче 10-го тура Серии А.

«Серия А сделала «Роме» ещё один подарок, поставив игру в воскресенье, а не в понедельник. Мы приехали сюда с половиной команды. Мне жаль, что к футболистам нет уважения. При всей накопившейся усталости, учитывая, что было мало времени на подготовку, считаю, что команда сыграла достойно», — приводит слова Моуринью Tuttomercatoweb.

По мнению тренера, встреча должна была завершиться вничью.

У всех, не только у меня, но и у них, на их стадионе было ощущение, что матч закончится вничью.

«Мне грустно, потому что мы заслуживали большего», — заявил он.

Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счётом 1:0.

После 10 туров Серии А «Рома» набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Интер» с 25 баллами располагается на первой строчке.

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Рому» в матче 10-го тура Серии А.