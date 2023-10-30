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Бывший футболист сборной Украины Алиев заявил, что ему удобно говорить по-русски

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Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Александр Алиев поделился мыслями относительно языкового вопроса.

«Я могу пытаться разговаривать по-украински, но я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Мне удобно разговаривать на русском. Я всегда на нём разговаривал», — приводит слова Алиева ua.tribuna.com.

Полузащитник заявил, что это личное дело каждого человека, на каком языке он хочет общаться.

«Я всегда разговаривал на русском. Никто не заставит меня говорить по-украински», — сказал он.

37-летний украинец выступал в составе академии московского «Спартака», а также выступал за хабаровскую «Зарю», киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр», махачкалинское «Анжи», польский «Рух» и казахстанский «Тараз».

Ранее Алиев рассказал, как за ночь проиграл более $100 тысяч.

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