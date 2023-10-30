Авербух считает Шевченко и Ежлова свежим дыханием в танцевальном мире

Илья Авербух, тренер Софьи Шевченко и Андрея Ежлова, заявил, что его учеников ждёт большое будущее в фигурном катании.

«Дебют абсолютно успешный. Это свежее дыхание в танцевальном мире. Но место не так важно в данном случае, поскольку снялись другие ребята», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

По словам серебряного призера Олимпиаде, важно, что фигуристы очень понравились специалистам и навязали борьбу ведущим парам.

«Я очень доволен их выступлением. Наш тренерский штаб с Еленой Масленниковой понимает, что пара идет вперед, идет становление нашей группы. Работы много, но мы справимся», — добавил Авербух.

Шевченко и Ежлов заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

Ранее чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) делает всё для поддержания мотивации спортсменов.





































