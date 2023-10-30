Кудряшов уверен, что «Факел» не вылетит из РПЛ
«У нас есть задачи, которые мы пытаемся решить, не обращая внимания на комментарии критиков. Уверенность, что «Факел» останется в РПЛ есть», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».
«Факел» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в матче 13-го тура РПЛ переиграла московский «Спартак» со счётом 2:0.
«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября.