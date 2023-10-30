Кудряшов уверен, что «Факел» не вылетит из РПЛ

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов уверен, что воронежская команда начнёт скоро стабильно набирать очки в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«У нас есть задачи, которые мы пытаемся решить, не обращая внимания на комментарии критиков. Уверенность, что «Факел» останется в РПЛ есть», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

«Факел» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в матче 13-го тура РПЛ переиграла московский «Спартак» со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября.





