Комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил, что комиссия проведёт работу и даст оценку качеству поля на стадионе «Факела».

«Планируем 1 ноября направить комиссию. Решение было принято ещё до начала матча. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков», — цитирует Фетисова ТАСС.

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».