Мухину задерживают выдачу визы для перелёта в Германию на операцию
«В Германию он пока не едет. Ждём получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении», — цитирует Федотова ТАСС.
Он подчеркнул, что ЦСКА не хочет на длительное время терять 21-летнего хавбека.
«Календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время», — заключил Федотов.
У Мухина разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0).
Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.