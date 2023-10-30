Мухину задерживают выдачу визы для перелёта в Германию на операцию

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что полузащитник Максим Мухин не может отправиться в Германию на операцию из-за проблем с получением визы.

«В Германию он пока не едет. Ждём получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении», — цитирует Федотова ТАСС.

Он подчеркнул, что ЦСКА не хочет на длительное время терять 21-летнего хавбека.

«Календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время», — заключил Федотов.

У Мухина разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.