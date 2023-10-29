Чимаев получил разрыв связки в бою с Усманом

В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева сообщили, что спортсмен избежал серьёзной травмы в поединке с Камару Усманом.

«У Хамзата порвана связка, перелома нет. Несколько недель у него будет ограничено движение руки, но операции не будет», — цитирует представителя команды бойца ТАСС.

Чимаев 21 октября нанёс поражение Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету бойца чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Рамзан Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC 294.