«Реал Сосьедад» с Захаряном упустил победу над «Райо Вальекано» в 11-м туре Примеры

«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» завершилась со счётом 2:2.

В составе победителей дублем отметился Микель Оярсабаль. За хозяев голы забили Абдул Мумин и Бебе.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 19 очков. «Райо Вальекано» — восьмое (17).

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» не собирается отдавать Захаряна в аренду.