RT в Telegram
Подпишись

«Реал Сосьедад» с Захаряном упустил победу над «Райо Вальекано» в 11-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал Сосьедад» с Захаряном упустил победу над «Райо Вальекано» в 11-м туре Примеры
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency

Встреча в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» завершилась со счётом 2:2.

В составе победителей дублем отметился Микель Оярсабаль. За хозяев голы забили Абдул Мумин и Бебе.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 19 очков. «Райо Вальекано» — восьмое (17).

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» не собирается отдавать Захаряна в аренду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить