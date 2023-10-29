«Реал Сосьедад» с Захаряном упустил победу над «Райо Вальекано» в 11-м туре Примеры
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- © Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency
Встреча в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» завершилась со счётом 2:2.
В составе победителей дублем отметился Микель Оярсабаль. За хозяев голы забили Абдул Мумин и Бебе.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте.
Таким образом, «Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 19 очков. «Райо Вальекано» — восьмое (17).
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» не собирается отдавать Захаряна в аренду.