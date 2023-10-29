Во France Football объяснили отсутствие Роналду в номинантах на «Золотой мяч»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос, почему португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вошёл в список номинантов на приз «Золотой мяч».

«Отсутствие Роналду вообще не было темой обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет в не самой известной лиге. Тем не менее, он остаётся великим игроком», — цитирует Ферре TZ.

В конце 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Роналду признался, что его не волнуют рекорды.