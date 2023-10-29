Авербух назвал произвольную программу Фроловой лучшей с точки зрения постановки

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию среди женщин, где первое место заняла Анна Фролова.

«Для меня самое запоминающееся выступление — это произвольная программа Анны Фроловой. С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Кулешова себя очень хорошо показали.

Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время. Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут семнадцатилетний рубеж», — заявил RT Авербух.

Ранее Фролова поделилась впечатлениями после победы на этапе Гран-при России.