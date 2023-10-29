Авербух назвал произвольную программу Фроловой лучшей с точки зрения постановки
«Для меня самое запоминающееся выступление — это произвольная программа Анны Фроловой. С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Кулешова себя очень хорошо показали.
Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время. Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут семнадцатилетний рубеж», — заявил RT Авербух.
Ранее Фролова поделилась впечатлениями после победы на этапе Гран-при России.