Фролова — о победе на Гран-при: довольна собой, за исключением вращений
- РИА Новости
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«Очень довольна собой, за исключением вращений. Обидно на них терять баллы. Я взрослая девушка. Елизавета Туктамышева — мой кумир в этом плане, хочу быть, как она», — приводит слова Фроловой Sport24.
По сумме двух программ она набрала 215,55 балла.
Второе место у Вероники Яметовой (211,29). Замкнула тройку призёров Мария Агаева (208,91).
Ранее Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Красноярске.