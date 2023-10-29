Фролова — о победе на Гран-при: довольна собой, за исключением вращений

Анна Фролова поделилась впечатлениями после победы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Очень довольна собой, за исключением вращений. Обидно на них терять баллы. Я взрослая девушка. Елизавета Туктамышева — мой кумир в этом плане, хочу быть, как она», — приводит слова Фроловой Sport24.

По сумме двух программ она набрала 215,55 балла.

Второе место у Вероники Яметовой (211,29). Замкнула тройку призёров Мария Агаева (208,91).

Ранее Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Красноярске.