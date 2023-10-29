Нападающий «Факела» Марков назвал идеальным поле в Воронеже на матче со «Спартаком»
- РИА Новости
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«Поле в Воронеже вчера было идеальное! Самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».
Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».
«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября.