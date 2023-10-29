Нападающий «Факела» Марков назвал идеальным поле в Воронеже на матче со «Спартаком»

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о качестве поля на домашнем стадионе, на котором прошла игра 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Поле в Воронеже вчера было идеальное! Самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября.