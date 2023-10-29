Олимпийский чемпион по хоккею Торнтон объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады по хоккею Джо Торнтон объявил о завершении карьеры.

«Я официально завершил карьеру. Я очень сильно люблю хоккей. И если вам понадобится найти меня, вы знаете, где искать. Я буду на катке», — заявил Торнтон на видео, опубликованном на странице «Сан-Хосе» в социальной сети X.

На счету 44-летнего канадца 1714 матчей и 1539 очков (430 + 1109) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и 134 очка (32 + 102) в 187 играх Кубка Стэнли.

Нападающий является олимпийским чемпионом 2010 года в составе канадской сборной.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ.